Chi è Vincenzo Iaccarino

Medico, Responsabile dell’unità cardiologica presso l’Ospedale di Sorrento, è il sindaco uscente e punta a capitalizzare l’impegno di questi cinque anni di governo della città.

E’ entrato per la prima volta in consiglio comunale nel 2006, confermato da un forte impegno sul fronte sanitario sia con attività di informazione e divulgazione, sia con l’impegno per la costruzione dell’ospedale unico della Penisola Sorrentina.

Progetto sostenuto in tutte le sedi e che si sta realizzando proprio in questo frangente. Nel corso del secondo mandato di Giovanni Ruggiero è estromesso dalla Giunta comunale dal Sindaco. Si organizza, partecipa al voto e vince. Nel corso di questi ultimi cinque anni si è imbattuto nella gestione dell’emergenza sanitaria, ha programmato una serie di interventi diffusi sul territorio e puntato, tra l’altro, al rilancio della città nell’ambito del circuito culturale.