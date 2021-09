Cetara, piccola frana lungo la statale nel corso della serata di ieri. Nel corso della serata di ieri, intorno alle ore 20.00, una piccola frana ha interessato il territorio di Cetara, in Costiera Amalfitana. Fortunatamente, nonostante una persona si trovasse a passare in quella zona della Strada Statale 163, nessun individuo o veicolo è stato coinvolto.

Immediatamente è giunta sul luogo la Protezione Civile, che ha apposto un segnale per far allertare i cittadini a non transitare sul tratto di via.

Proprio ieri, infatti, la Protezione Civile della Regione Campania aveva emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica per temporali di colore Giallo valevole dalle 10 alle 22 di oggi, venerdì 17 settembre.

A questo quadro met​eo sono associati possibili fenomeni di impatto al suolo come:

– Caduta massi ed occasionali fenomeni franosi, anche in assenza di precipitazioni​;

– Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

– Inondazioni delle aree limitrofe a corsi d’acqua anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);

– Allagamenti di locali interra​ti e di quelli a pian terreno;

– Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

– Caduta di rami o alberi.