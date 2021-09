Cetara, omaggio a Gennaro Forcellino a Volano di Cordigoro

Cetara, Costiera amalfitana ( Salerno ) Il 10 e 11 settembre u.s. una delegazione di Cetara è stata a Codigoro in provincia di Ferrara per partecipare alla Fiera di Santa Croce durante la quale è stato omaggiato il nostro compianto compaesano Gennaro Forcellino, la sua attività e le sue opere.

Forcellino giunse a Volano (frazione di Codigoro) nel 1951 come finanziere di mare, di stanza proprio presso la Torre di Volano dove si è tenuta la serata in sua memoria. Tante sono le liriche che Forcellino ha dedicato a Volano, alla Torre e a Codigoro, a testimonianza del grande amore che nutriva per questi luoghi.

All’incontro ha partecipato anche il Presidente della Pro Loco Cetara-Costa D’Amalfi Antonio De Santis, per avviare un percorso di gemellaggio con la Pro loco locale.

Nell’occasione era presente anche Secondo Squizzato, Presidente dell’Associazione Amici delle Alici per presentare il condimento principe della cucina cetarese, la Colatura Tradizionale di Alici di Cetara, con una dimostrazione pratica della lavorazione che permette di ottenere il rinomato condimento, tenuta da Giulio Giordano.

Parte così un patto di amicizia tra la comunità di Cetara e quella di Codigoro con l’impegno sottoscritto dalle due Pro Loco e dall’Associazione Amici delle Alici con un’associazione del posto per sviluppare un cammino nel segno della forte impronta lasciata da Gennaro, ancora vivo nel ricordo di tanti, alla scoperta di elementi comuni quali le torri di avvistamento, le peculiarità gastronomiche ed altri aspetti che andranno valorizzati