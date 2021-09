Cetara: il Consiglio dei Ministri finanzia il campetto sportivo per 365.287,98 €

Cetara: il Consiglio dei Ministri finanzia il campetto per 365.287,98 €

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con il bando “Sport e Periferie” emesso lo scorso anno, ha concesso al Comune di Cetara un finanziamento per il campetto sportivo di Via Vieschi della somma di

365.287,98 €

Il bando”Sport e Periferie” ha per oggetto l’individuazione di interventi da finanziare per la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; la diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.

Gli obiettivi principali sono la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva. Questo finanziamento, in modo particolare, mi rende allo stesso tempo felice ed orgoglioso poiché è la prima volta che il Comune di Cetara riceve un finanziamento direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. È sicuramente una tappa importante nella storia del nostro comune e un incentivo ad impegnarsi sempre di più nel lavoro per il miglioramento del nostro amato paese e della vita di tutti i suoi cittadini.

Il Sindaco Dott. Fortunato Della Monica