Cetara, Giuseppe Angelino lascia l’ufficio locale marittimo ed omaggia la città con una mattonella dedicata a Caronte

Il Comune di Cetara ringrazia Giuseppe Angelino per il lavoro svolto e per l’artistico omaggio dedicato a “Caronte”: «Al nostro “Caronte”, il traghettatore che tutti amavano, una mattonella in ceramica realizzata da Filomena Bisogno che ricorda la sua umile felicità ed il suo grande legame con il mare. Grazie a Giuseppe Angelino dell’ufficio locale marittimo del porto di Cetara, che ha voluto lasciare alla comunità di Cetara questo bellissimo omaggio, una traccia del suo grande affetto e del suo lavoro svolto in questi lunghi 9 anni di servizio a disposizione del nostro paese. Auguriamo al carissimo Giuseppe di intraprendere con gioia e soddisfazione il nuovo percorso professionale che lo attende».