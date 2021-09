Cetara, cantare fa star bene. L’invito a far parte del coro parrocchiale

Cetara. Riportiamo il post di Concetta Anastasio, organista storica e direttore del coro parrocchiale “Giovanni Bertella”, che invita a far parte del coro: «Da qualche anno sto ripetendo l’invito a far parte del coro parrocchiale il cui compito, come si sa bene, non è quello di esibirsi in concerti ma riguarda l’animazione delle nostre liturgie, punto d’incontro fondamentale per ogni comunità cristiana. Già questo dovrebbe far venire a molti la voglia di partecipare, ma c’è un altro aspetto molto importante: il canto, soprattutto quello corale dove le singole voci si uniscono per creare un’unità armoniosa, è veramente di grande aiuto per la preghiera.

Cantare fa star bene, cantare in coro fa stare ancora meglio! E vi assicuro che non è necessario avere una grande voce o conoscere la musica perché si impara a cantare cantando e aiutandoci a vicenda. L’impegno non è gravoso: facciamo una sola prova settimanale. Ragazzi, mamme e papà, dedichiamo un’ora a settimana per cantare insieme Mercoledì 15 Settembre vi aspetto alle 19,30».