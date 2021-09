Cava de’ Tirreni: stangata su scuolabus, mense e asili nido. Il bilancio prevede aumenti sul parcheggio e l’utilizzo degli impianti sportivi

Non solo tariffe di sosta e canoni di utilizzo degli impianti sportivi. Il piano di riequilibrio finanziario adottato dalla giunta comunale guidata dal sindaco Vincenzo Servalli coinvolgerà ogni settore, con un’incidenza particolare sui servizi scolastici: trasporto, mensa e asili nido. E gli aumenti delle tariffe potrebbero arrivare a sfiorare il 50 per cento. I dettagli dello schema di bilancio redatto dalla giunta nella tarda serata di domenica, però, restano ancora top secret in attesa che vengano pubblicate delibera di giunta e documentazione accessoria; tuttavia cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sugli ambiti maggiormente colpiti dall’aumento delle tariffe. E se all’indomani della redazione dello schema di bilancio si è già parlato di probabile aumento delle tariffe per la sosta (che potrebbero arrivare a 1,80 euro all’ora nelle zone del centro cittadino) e dei canoni di utilizzo che le associazioni sportive dovranno corrispondere per occupare le palestre comunali per gare ed allenamenti (con un passaggio ipotizzato da una media di 8 euro all’ora a circa 20 euro), ora trapelano indiscrezioni pure sugli altri settori interessati.

Nell’elenco degli aumenti, dunque, anche i servizi scolastici relativi alla mensa e al trasporto e, soprattutto, le rette riguardanti la frequenza degli asili nido comunali che potrebbero subire addirittura un aumento del 50 per cento. Al momento, però, resta tutto in forse e si attendono le conferme ufficiali da Palazzo di Città non appena saranno resi noti i dettagli dello schema di bilancio di previsione adottato in giunta, che sarà sottoposto, poi, al vaglio dell’intero consiglio comunale da qui a una settimana. La minoranza, ad ogni modo, resta scettica e dopo aver parlato di un bilancio “lacrime e sangue” per i cittadini si prepara ora a contestare aspramente i provvedimenti che si ripercuoteranno maggiormente sulle tasche dei contribuenti. «Ci aspettiamo tariffe massime su tutto ciò che è possibile – commenta il consigliere di “Siamo Cavesi” Raffaele Giordano – . È una forma di predissesto mascherato».