Cava de’ Tirreni, parroco di Castagneto trasferito. I fedeli contro la decisione del Vescovo Soricelli

Il vescovo Orazio Soricelli ha deciso di spostare Don Mimmo Spatuzzi che negli ultimi 11 mesi è stato alla guida della comunità della chiesa di Castagneto-Vetranto a Cava de’Tirreni e che ora sarà trasferito nella parrocchia di Sant’Anna. La decisione del vescovo, però, non è stata bena accolta dai fedeli, molto legati alla figura di Don Mimmo e che speravano potesse restare con loro per un periodo sicuramente più lungo. Per tale motivo la comunità ha redatto una lettera, firmata da 500 fedeli, che nei prossimi giorni sarà inviata a Mons. Soricelli con la speranza che possa ritornare sulla propria decisione.