Cava de’ Tirreni: nuovi alberi nella zona industriale

Operazione piantumazione nuovi alberi: partono i sopralluoghi del circolo metelliano di Legambiente per individuare le aree dove sarà finalmente possibile piantare nuove alberature e far fronte, così, al significativo abbattimento di esemplari perpetrato nel corso dell’ultimo anno. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni rappresentanti della sezione cavese dell’associazione ambientalista hanno incontrato a Salerno i vertici del Consorzio Asi con l’obiettivo di riuscire a individuare nelle zone di competenze del Consorzio delle aree in cui realizzare delle oasi di verde riservate proprio alla piantumazione degli alberi. L’obiettivo è dare seguito a un’azione di rinverdimento iniziata già da tempo con una serie di iniziativa volte alla donazione di nuovi arbusti che dovrebbero rimpinguare la carenza di verde registratasi a seguito dei diversi abbattimenti disposti dagli uffici del verde pubblico.

«Stiamo facendo di tutto per piantare nuovi alberi nelle prossime settimane – spiegano i volontari del circolo Legambiente Cava, presieduto da Attilio Palumbo – . Siamo stati prima a Salerno al Consorzio Asi per individuare le aree verdi e poi nella frazione di Santa Lucia a Cava per i sopralluoghi. Intanto la settimana prossima annunceremo le date e le aiuole dove, a fine mese, pianteremo gli alberi delle tre comunità vegetali individuate. Sperando che nessuna burocrazia ci metta i bastoni tra le ruote questa volta».