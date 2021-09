Cava de’ Tirreni: niente assunzioni al Comune, stop al concorsone

Per questo la giunta del sindaco Vincenzo Servalli ha deciso di non espletare più i concorsi programmati, considerati gli aggiornamenti normativi che non lasciano spazio a nuove assunzioni, almeno finché i dati di bilancio non dimostreranno un significativo miglioramento del rapporto fra la spesa del personale e la media delle entrate correnti. Per questo, i comandi in entrata di personale dipendente di altri Enti, alla scadenza, non saranno rinnovati né prorogati. Resta, invece, improrogabile la necessità di potenziare i controlli sul territorio con integrazione presso il Comando di Polizia Municipale e dunque si procederà, senza variazioni, alle già previste sei assunzioni stagionali, della durata di sei mesi, attingendo alle graduatorie di altri enti, con le risorse provenienti dalle infrazioni al Codice della Strada. Un quadro che la giunta ha formalizzato nei giorni scorsi e che mette nero su bianco le perplessità espresse già a inizio estate dal sindaco in merito a un massiccio piano di assunzioni non necessarie, individuando piuttosto l’esigenza di una riorganizzazione e un riequilibrio capillare degli uffici, con il trasferimento del personale laddove indispensabile. Intanto si attende che il tutto venga discusso e formalmente approvato dal consiglio comunale che si sarebbe dovuto riunire già oggi pomeriggio. Tuttavia, il vice-presidente del consiglio Raffaele Giordano , in assenza del presidente Adolfo Salsano e in previsione di una seduta unica per discutere sia del rendiconto che del bilancio, ha deciso di revocare la seduta in programma oggi in vista di prossima convocazione.