Cava de’ Tirreni in preghiera per due giovani in ospedale dopo gravi incidenti La città di Cava si stringe in preghiera per due giovani uomini cavesi, vittime a distanza di pochi giorni di incidenti stradali che li ha trascinati in coma. Sono gravissime le condizioni di E.D.R, pizzaiolo di 50 anni. Il ristoratore cavese è ricoverato in rianimazione all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per trauma facciale e toracico oltre a fratture multiple. Secondo le prime ricostruzioni, martedì pomeriggio il pizzaiolo era a bordo della sua moto e proveniva da Nocera Superiore in direzione di Cava; all’improvviso e per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un palo. Immediati i soccorsi del 118. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Trasportato al Ruggi di Salerno, è stato ricoverato in rianimazione, dove è tutt’ora in coma. Decine e decine i messaggi su facebook: «Ettore, forza non mollare. Tu sei una roccia». Nello stesso reparto sta lottando un altro cavese, G.P., imprenditore nel settore delle ceramiche, vittima di un incidente domenica mattina proprio a pochi metri del Santa Maria dell’Olmo. Stando alle prime testimonianze, l’uomo proveniva da Vietri quando all’altezza dell’ospedale, per schivare una donna che stava attraversando la strada, è finito fuori strada. Con ogni probabilità, complice la velocità, è finito contro i paletti divisori ed ha fatto un volo di venticinque metri per poi schiantarsi sui gradini della cappella. A preoccupare i medici sarebbe le lesioni, riportate alla colonna vertebrale, oltre al trauma toracico. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili. Due vite appese ad un filo e una città intera che prega nell’attesa che arrivino buone notizie ed i primi segni di una ripresa. Per entrambi gli incidenti saranno i carabinieri a ricostruire l’esatta dinamica.