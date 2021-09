Cava de’ Tirreni: il Comune mette in vendita l’ex Cofima

L’ex Cofima finalmente all’asta: il Comune pronto a cedere al miglior offerente i capannoni dell’opificio abbandonato di via XXV Luglio che, per anni, hanno rappresentato un cruccio per l’Amministrazione e per le casse di Palazzo di Città, sia relativamente al mutuo acceso dall’allora amministrazione del sindaco Marco Galdi (e che comporta un esborso di circa 1.000 euro al giorno) sia per le note vicende giudiziarie in merito a una presunta lottizzazione abusiva che si sono risolte appena un mese fa.

Resta da approfondire e risolvere, però, nel frattempo la situazione relativa ad alcuni abbattimenti che in questi giorni sono stati effettuati proprio presso l’ex Cofima e in merito ai quali il consigliere di Forza Italia, Pasquale Senatore , ha chiesto chiarimenti agli uffici competenti e al sindaco Vincenzo Servalli . «Ho chiesto – ha spiegato Senatore – a che titolo sono in corso i lavori di demolizione presso l’ex Cofima non ritenendo esaustiva la risposta fornitami dal dirigente del settore Patrimonio che mi ha semplicemente riferito che si tratta di attività di demolizione di opere abusive già previste. Ho chiesto pertanto di ricevere tutti gli atti e la documentazione relativa così da fare chiarezza».

Nel frattempo l’inserimento della Cofima nel nuovo piano triennale delle alienazioni stilato dalla giunta