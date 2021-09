Cava de’ Tirreni: don Mimmo se ne va, la rivolta dei fedeli

Cava de’ Tirreni: rivolta dei fedeli, don Mimmo se ne va. Ne parla Giuseppe Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

I fedeli delle comunità religiose di Vetranto, Castagneto, Marini, Alessia e Arcara sono riusciti finalmente ad ottenere il tanto agognato incontro con il vescovo Orazio Soricelli per discutere del contestato trasferimento di padre Mimmo Spatuzzi alla parrocchia della frazione di Sant’Anna. Nella tarda mattinata di ieri, infatti, Sua Eccellenza ha convocato presso il palazzo vescovile di piazza Vittorio Emanuele III una delegazione dei fedeli che la sera prima si erano radunati all’ombra della sede della Curia per chiedere a gran voce che il vescovo tornasse sui propri passi, o quantomeno trovasse soluzioni alternative per garantire continuità spirituale in ciascuna parrocchia.

Eppure non pare possibile, al momento, revocare il trasferimento di padre Mimmo (che ieri sera, tra l’altro, è stato presentato alla parrocchia di Sant’Anna) ma Sua Eccellenza si è detto disponibile a valutare una serie di proposte che le comunità vorranno sottoporgli e delle quali si potrà discutere in un prossimo incontro da fissare in settimana. La preoccupazione maggiore è che padre Giuseppe Gorintla , chiamato a sostituire don Mimmo nelle parrocchie di Vetranto e Castagneto, non riesca a gestire, suo malgrado, l’organizzazione religiosa al meglio considerato che opera già anche nelle comunità di Marini, Alessia e Arcara. Realtà, queste, che si dovrebbero accontentare tutte di un parroco part-time , con stravolgimento degli orari delle messe e soprattutto una cura meno attenta e puntuale delle singole parrocchie tanto da rischiare, secondo i fedeli, l’allontanamento progressivo delle giovani generazioni dalla fede.