Cava de’ Tirreni: Antonio si risveglia dal coma, i medici fiduciosi per la ripresa del quattordicenne

Talvolta sanguinano, dando segno di sé con sintomi correlati alla sede dell’ematoma. Antonio, però, prima del ricovero non aveva mai avuto segnali di questo tipo, se non un forte mal di testa mentre trascorreva gli ultimi giorni di vacanza a Cetara, prima del rientro a scuola. L’intervento chirurgico sarà dunque necessario per evitare che episodi del genere possano ripetersi e avere conseguenze più gravi. Sulla base di ciò, qualche giorno fa, il compagno di banco di Antonio aveva avviato una raccolta fondi per reperire la somma necessaria per sostenere le spese mediche e aiutare la famiglia del 14enne. Un’iniziativa che, ancora una volta, ha dato prova del gran cuore dei cavesi in termini di solidarietà riuscendo a raccogliere, ad oggi, circa 7mila euro.

Un risultato positivo che si è potuto raggiungere grazie anche alla numerosa partecipazione alla fiaccolata organizzata lunedì scorso proprio per supportare e sostenere Antonio e i suoi familiari in questo difficile momento, nel corso della quale centinaia di cavesi hanno passeggiato in corteo lungo il borgo porticato reggendo una fiaccola. Un raggio di sole, dunque, e una nuova speranza si sono accesi ora per una famiglia già funestata da lutti: Antonio aveva perso il papà per un malore improvviso, lo zio paterno ed il nonno materno a cui era molto legato. Ciononostante la mamma, i nonni, gli zii e gli amici di famiglia avevano costruito una corazza intorno al ragazzo, al fratello più grande e alla sorellina.