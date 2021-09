Castellammare: una messa per la Juve Stabia con mons. Alfano

L’Arcivescovo della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia ha presieduto una celebrazione religiosa con la squadra di calcio della Juve Stabia. La messa è stata celebrata a Castellammare di Stabia, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta e Catello, con la presenza di tutti i membri della rosa.

La presentazione della squadra della S.S. Juve Stabia era in programma per questa sera dell’1 settembre presso lo stadio Romeo Menti ed annunciare il team che scenderà in campo durante la stagione 2021/22. La squadra, dopo un punto conquistato nelle prime due partite di campionato, è pronta a dare il massimo nella nuova stagione sportiva in Serie C, terza divisione del campionato italiano di calcio.