Castellammare ricorda Annibale Ruccello dopo 35 anni , a Positano continua il Premio

Castellammare di Stabia ricorda Annibale Ruccello a 35 anni dalla sua morte in un incidente d’auto. Il drammaturgo entrato nella storia del teatro. Mentre i suoi capolavori sono interpretati nei maggiori teatri italiani, in tanti tra artisti e studiosi ne ricordano opere e contributi. Scrive il sindaco Cimmino: “Un interprete straordinario del teatro italiano del Novecento. Una delle voci più interessanti e originali del panorama artistico nazionale. Annibale Ruccello ha saputo trasferire nelle sue opere le tradizioni e la cultura della sua città natale, Castellammare di Stabia, a cui era visceralmente legato. Un terribile incidente autostradale se lo è portato via 35 anni fa. E noi abbiamo voluto ricordare e onorare la sua memoria nel Viale degli Artisti”. Positano, grazie al compianto Gerardo d’ Andrea, ha dedicato un suo festival del teatro al grande drammaturgo stabiese .