Castellammare, follia sul lungomare: auto prova a invadere isola pedonale

Hanno provato a forzare lo stop. Un’auto tenta di sfondare le transenne ed entrare nell’isola pedonale sul lungomare di Castellammare.

Paura, in serata, per il gesto folle di un automobilista che tenta di invadere la strada riservata a famiglie e giovani a passeggio di domenica sera. Fermata la vettura, identificate le persone all’interno che hanno inveito contro i vigili urbani per non dare i loro documenti. Si tratta di turisti. La bravata, durante lo stop ad auto e scooter, per la ztl avrebbe potuto avere serie conseguenze.