Castellammare di Stabia/Vico Equense: chiusura in orario notturno della galleria “Santa Maria di Pozzano” per manutenzione degli impianti

CAMPANIA, ANAS: CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA SS145/VAR – IN ORARIO NOTTURNO – PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA GALLERIA ‘SANTA MARIA DI POZZANO’, IN PROVINCIA DI NAPOLI

tra lunedì 6 e giovedì 9 settembre

l’esecuzione dei lavori è stata programmata tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo allo scopo di minimizzare i disagi per l’utenza

A partire da lunedì 6 settembre verranno eseguiti interventi di manutenzione sugli impianti tecnologici della galleria di ‘Santa Maria di Pozzano’, situata lungo la strada statale 145/Var, tra i territori comunali di Castellammare di Stabia e Vico Equense, in provincia di Napoli.

Nel dettaglio, per lo svolgimento delle attività si rende necessaria, fino alle ore 6.00 del prossimo 9 settembre, la chiusura al traffico della arteria stradale (SS145/Var), compreso il tunnel, tra il km 0,000 ed il km 5,500, in esclusivo orario notturno tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo, nelle notti dei giorni compresi tra il lunedì ed il giovedì mattina (ore 6.00).

L’esecuzione dei lavori è stata programmata in orario notturno allo scopo di minimizzare i disagi per l’utenza.

Durante i lavori la circolazione veicolare proveniente da Castellammare di Stabia e da Sorrento verrà deviata lungo la ex SS145.