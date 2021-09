Castellammare di Stabia: “SS 145 Sorrentina” chiusura in orario notturno della gallerie di Varano e Privati per manutenzione degli impianti

Castellammare di Stabia: chiusura in orario notturno della gallerie di Varano e Privati per manutenzione degli impianti.

L’Anas con ordinanza n. 596 del 2021 ha predisposto la chiusura della tratta SS 145 SORRENTINA dal km 3+600 al km 9+750 Provvedimenti: chiusura al traffico per rendere necessario le attività di manutenzione e verifica degli impianti tecnologici siti all’interno delle Gallerie di Varano e Privati.

E’ prevista la chiusura al traffico della SS 145 SORRENTINA dal km 3+600 al km 9+750 su tutte le corsie a partire dal 27/09/2021 fino al 29/09/2021 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo il lunedì, martedì; interesserà tutti gli utenti.

Il traffico proveniente da Napoli e diretto a Sorrento uscirà allo svincolo di Castellammare “Ospedale” al km 3+600, con traffico veicolare che sarà deviato sulla viabilità locale comprendente, tra l’altro, la ex SS 145 “Sorrentina” e la ex SS 366 “Agerolina”, con rientro sulla SS 145 “Sorrentina” in corrispondenza dello svincolo di Castellammare “Villa Cimmino” al km 9+750 circa.

Il traffico proveniente da Sorrento e diretto a Napoli uscirà allo svincolo di Castellammare di Stabia (Villa Cimmino) al km 9+750 circa e percorrendo la viabilità locale e la ex SS 145 “Sorrentina” rientrerà al km 3+600 in corrispondenza dello svincolo di Castellammare Ospedale.

ORDINANZA_N.596-2021