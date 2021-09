Castellammare di Stabia: nonna Anna festeggia 106 anni!

Nonna Anna è un esempio per tutti noi. Dal momento della sua nascita ha vissuto entrambi i conflitti mondiali e anche una pandemia. Una vera e propria guerriera di questa vita non sempre facile, ma che oggi lei affronta con il sorriso di chi compie ben 106 anni. Lo scrive la pagina Facebook Stabiesi al 100%.

Un traguardo incredibile e impensabile per tutti noi, quello raggiunto da Anna. Non c’è dubbio che “Auguri per i 100 anni” sia una delle frasi più belle che si possano dire in assoluto. Figuriamoci “Auguri per i 106 anni”! Raggiungere quest’età è un vero e proprio traguardo di vita, è una vincita contro il tempo dove a vincere, come sempre, è l’amore.

I più sinceri auguri dall’intera redazione di Positanonews.