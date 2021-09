Castellammare di Stabia, il sindaco Gaetano Cimmino: “Un anno fa sono stato vittima di intimidazioni”

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino rende noto: «Ho partecipato oggi alla giornata formativa, organizzata dalla Prefettura, che chiude un ciclo di incontri relativi agli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Il Prefetto Marco Valentini ha effettuato un’analisi chiara e puntuale riguardo all’incremento degli atti intimidatori correlati all’emergenza Covid-19 e alla crisi socio-economica che ha esasperato gli animi. Sono 41 gli atti intimidatori registrati contro le istituzioni nei primi 8 mesi del 2021, a fronte dei 28 casi registrati nel 2019 e dei 34 in tutto il 2020. Una campagna di delegittimazione alimentata dalla deriva sociale e dalla crescita delle aspettative nei confronti della pubblica amministrazione, che si traduce in bieche minacce e diffamazione. Nel mio intervento ho raccontato l’esperienza vissuta un anno fa, quando ho denunciato al commissariato di polizia un soggetto che sui social aveva espresso frasi denigratorie e minacce nei miei confronti, per una sanzione dovuta al mancato utilizzo dei dispositivi di protezione, a seguito del potenziamento dei controlli che avevo richiesto alla polizia municipale sul territorio nella fase più acuta della pandemia. Questi tavoli di confronto rappresentano un momento importante di crescita per noi amministratori locali, che dobbiamo continuare a denunciare sempre gli episodi di violenza e le minacce e a fare rete con la Prefettura e le forze dell’ordine».