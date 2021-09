Castellammare di Stabia: Fincantieri svela i piani. Ce ne parla Fiorangela d’Amora in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Fincantieri svela i piani per Castellammare e dice no all’attracco di navi negli spazi del cantiere. La discussione nata per l’approvazione del Piano Strategico portuale, propedeutico al nuovo piano regolatore, sta mettendo a confronto i soggetti che lavorano e vivono nel porto stabiese. Turismo e cantieristica vorrebbero poter convivere, ma gli ultimi mesi sono stati faticosi e solo ieri, durante l’incontro in videoconferenza, indetto dal prefetto Marco Valentini, si sono fatti dei piccoli passi in avanti sulla linea della chiarezza. L’obiettivo di Fincantieri, espresso dai suoi rappresentanti, è quello di rendere il sito performante in grado di accogliere costruzioni di navi da trasporto e cruise di dimensioni medie, navi militari e traghetti di grandi dimensioni.



«NO AD AREE PROMISCUE» L’azienda di Trieste ha spiegato come, ma non specificando quando, investirà 40 milioni circa nel cantiere di Castellammare, aspettando l’impegno pubblico per il completamento del nuovo sistema di varo con una piattaforma semi sommergibile. Impegni già in parte svelati nella lettera che l’azienda inviò al sindaco Cimmino a inizio estate, che hanno soddisfatto il prefetto che aveva convocato le parti – Fincantieri, Autorità Portuale, Regione, Comune e sindacati – per un impegno reciproco per lo sviluppo della darsena stabiese. Interlocuzioni che riprenderanno privatamente con un tavolo tecnico partendo da un assunto importante: no alla promiscuità delle aree. È quanto hanno chiesto i responsabili di Fincantieri ieri, precisando che i lavori di ammodernamento e sicurezza consentiranno la costruzione e il varo di navi più grandi, determinando un aumento della potenzialità del cantiere di un valore medio stimabile di circa il 30%. «Ma di quale promiscuità parlano – commenta Andrea Annunziata Presidente di Adsp – Fincantieri deve smettere di ascoltare le chiacchiere da bar. Non vogliamo strumentalizzazioni su questo aspetto, prima viene Fincantieri che deve ancora mostrarci i progetti, i carichi di lavoro e i piani per l’immediato futuro, poi quello che resta del porto ha tutto il diritto di essere utilizzato e pensato per il turismo, l’ambiente e lo sviluppo». Annunziata intanto prosegue nei piani e dopo l’approvazione ad inizio agosto del Piano Strategico Portuale, sta aspettando che finiscano i 45 giorni previsti per legge per presentare osservazioni o possibili modifiche a riguardo, trascorsi i quali, il Piano sarà portato in Regione e poi al Ministero per l’approvazione definitiva del Piano Regolatore portuale. Con un investimento di 35 milioni l’Autorità di concerto con il Comune vede la realizzazione di opere a terra, tra cui la costruzione e l’assegnazione di nuovi spazi oltre all’eventualità di abbattere i silos esistenti e utilizzare la banchina di sottoflutto per l’attracco di navi da crociera. Molo in uso a Fincantieri per l’allestimento di navi.



LE PERPLESSITÀ «La proprietà – spiega il sindaco Gaetano Cimmino – ha manifestato la volontà di intervenire per rimodernare lo stabilimento stabiese, ma ci saremmo attesi una proposta più concreta con tempi certi per dare sicurezza e garanzie ai lavoratori. Restano ancora intatte le mie preoccupazioni rispetto allo sviluppo del nostro cantiere navale. Mi auguro che il prossimo tavolo tecnico possa essere l’occasione per aprire un confronto permanente con Fincantieri, Regione e Autorità Portuale». I sindacati che hanno ribadito durante la riunione l’intenzione di non restare un tronconificio e di voler girare il cantiere per la creazione di un nuovo bacino di costruzione, stanno lavorando a un documento unitario.