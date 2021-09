Castellammare di Stabia. Fincantieri l’hub che divide, i sindacati: «Delusi da tutti». Ce ne parla Fiorangela d’Amora in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Fincantieri e Hub croceristico: «L’azienda non va oltre e la politica fa altre scelte per l’area portuale». Ci sono volute più di 48 ore perché i sindacati esprimessero il loro pensiero su quanto accaduto in videoconferenza martedì. L’incontro convocato dal prefetto di Napoli, Marco Valentini, doveva essere un banco di prova per il cantiere stabiese minacciato, secondo sindacati e azienda, dai progetti di accoglienza di un nuovo flusso turistico. A operai e segretari di Cgil, Cisl e Uil resta l’amaro in bocca perché avrebbero voluto sentire di un nuovo bacino di costruzione e di un cantiere che potrebbe costruire navi e non solo tronconi. Invece «l’azienda, pur confermando quanto aveva annunciato due anni fa presso l’Unione degli Industriali di Napoli – scrive la triade – relativamente a un piano di rilancio del sito di Castellammare, per la messa in sicurezza del cantiere e per migliorarne l’efficienza con un proprio investimento di circa 40 milioni di euro, non è andata oltre, limitandosi a consegnare al prefetto e alla Regione una nota scritta delle volontà espresse verbalmente nell’incontro del 3 agosto e confermando un carico produttivo fino alla fine del 2023».



LO SCONTRO Inoltre mentre nel resto d’Italia, nei cantieri del gruppo gli investimenti sono ben altri, a Castellammare si parla di una piattaforma semi sommergibile, con l’aiuto di finanziamenti regionali che dovranno arrivare, per un nuovo sistema di varo. «Resta così – scrivono i sindacati – un sapore amaro nel verificare che, nel mentre in altri siti si parla di industria 4.0 e si stringono accordi con aziende di robotica e con le istituzioni locali per il rilancio di altri cantieri, Stabia e l’intero territorio sembra non prendere il largo per volontà e interessi diversificati di tutti gli attori in campo». Colpevole anche la politica secondo Cgil, Cisl e Uil che «pur esprimendo la volontà a favorire la crescita del cantiere navale di Castellammare non ha disdegnato di favorire anche l’interesse per lo sviluppo e il rilancio dell’area di piazza Amendola, attraverso la costituzione di un hub croceristico che ridisegnerebbe e limiterebbe i perimetri attuali dello spazio assegnato alla Fincantieri». Gli animi dei sindacalisti sono accesi e per questo secondo i lavoratori le interlocuzioni sono tutt’altro che concluse, chiedendo «di attivare un tavolo istituzionale con la Regione perché si chiarisca la volontà politica delle scelte per il territorio di Castellammare e delle aree portuali».



IL CONFRONTO Proprio a riguardo di scelte portuali, stanno per terminare i 45 giorni di tempo per presentare osservazioni e suggerimenti al Piano Strategico Portuale presentato dall’Autorità di Sistema Portuale (Adsp) del Mar Tirreno Centrale in bozza al comune di Castellammare e poi approvato a inizio agosto. Il piano che prevede l’uso e la modifica della banchina – utilizzata da Fincantieri per l’allestimento di navi dopo il varo – per l’attracco di navi da crociera passerà in consiglio comunale entro fine settembre. Dopo la conferenza dei capigruppo di giugno sarà il primo vero momento di confronto con la città per una discussione aperta sui lavori da 35 milioni di euro che l’Autorità si appresta a spendere per la darsena stabiese. Hub croceristico che prevede anche la modifica degli spazi a terra, la riassegnazione di quelli esistenti, la creazione di nuovi e il possibile abbattimento dei silos.