Castellammare di Stabia, al via le domande per il soggiorno climatico ad Ischia per 80 anziani

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino rende noto: «Nonni in vacanza, 80 anziani avranno la possibilità di usufruire di una settimana di relax in un luogo incantevole, totalmente offerta dal Comune di Castellammare di Stabia. È stato pubblicato nella sezione politiche sociali l’avviso per l’individuazione dei beneficiari del soggiorno climatico ad Ischia per anziani dai 65 anni in su. I partecipanti saranno suddivisi in due gruppi da 40 persone, da scaglionare nelle settimane dal 3 al 9 ottobre e dal 9 al 15 ottobre, per un soggiorno di 6 notti e 7 giorni con pensione completa e servizi completamente gratuiti (pernottamento, trasporti, servizio termale convenzionato Asl). Possono beneficiare del soggiorno climatico i cittadini residente a Castellammare di Stabia, in possesso di green pass, che abbiano un’età non inferiore ai 65 anni, con l’ammissione in deroga di un coniuge o convivente di età inferiore ai 65 anni. Il settore servizi sociali provvederà all’esame delle istanze pervenute, tenendo conto dell’Isee dei partecipanti al bando, con scadenza fissata al 20 settembre.

Per conoscere dettagli dell’avviso pubblico e modulistica, clicca qui https://bit.ly/3hdWK2F».