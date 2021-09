Capri, sostituiti i defibrillatori presenti sul territorio con apparecchi di nuova generazione

Su decisione del Sindaco Marino Lembo e della Giunta è stata disposta la sostituzione dei defibrillatori dislocati sul territorio comunale. Il provvedimento è stato reso necessario dopo la verifica che i macchinari “dotati di batteria soggetta ad esaurimento, che va sostituita ogni due anni” hanno bisogno di ricambi che sarebbero “indisponibili – si legge nel documento comunale di Capri – in quanto messi fuori produzione dalla società produttrice”. Valutato dunque di uniformare i dispositivi, ed aggiornarli, alle nuove disposizioni ministeriali in tema di Defibrillazione Precoce è stato richiesto ad una ditta specializzata di provvedere “alla sostituzione degli attuali defibrillatori, dislocati sul territorio comunale, con dispositivi di nuova generazione, secondo le prescrizioni delle nuove linee guida e dell’ultimo decreto emanato”. Nei vari punti del territorio caprese, dunque, verranno installati nuovi apparecchi che secondo la scheda tecnica consistono in defibrillatori semiautomatici completi di accessori e otto anni di garanzia, piastra e batteria lunga durata di quattro anni e servizio di reminder piastre e batterie per la corretta gestione del dispositivo. I nuovi macchinari, quindici in totale, saranno installati sia nelle zone del centro di Capri, nel dedalo di vie intorno alla piazzetta e al cuore antico dell’isola azzurra, ma anche nelle zone alte, quelle lontane dal salotto del mondo, ma abitate e frequentata da isolani e vacanzieri e che conducono sino ai vari monti di Capri, Tuoro, Tiberio e San Michele.