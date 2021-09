Capri: proposta di matrimonio proiettata sui Faraglioni.

Un imprenditore tedesco esperto di real estate, dal nome ancora ignoto, si è avventurato in questa originale e romantica proposta di matrimonio verso la sua fidanzata Virginie.

I due fidanzati si sono trovati davanti agli iconici Faraglioni in piena notte a bordo di uno yatch di lusso, dove è stata proiettata la romantica domanda “Virginie, will you marry me?” (vuoi sposarmi?) con tanto di cuori rosa.

Il tutto è stato organizzato dal magnate tedesco grazie all’aiuto e alla professionalità di “Capri Moments”, agenzia caprese delle due manager Fabrizia Brunetti e Maria Consilia Ruotolo che hanno seguito l’evento nei minimi dettagli. Musicisti, fotografi, video maker, equipaggio e pirotecnici, tutti coordinati all’istante grazie a quest’agenzia. Le planner aggiungono: «Abbiamo fatto del nostro meglio per soddisfare last minute ed in gran segreto questa meravigliosa sorpresa in uno scenario da sogno, per la prima volta».

La risposta di Virginie, naturalmente, è stata “Yes I do” (Sì, lo voglio) seguita da un concerto di violini, viole e violoncelli ed un altro di fuochi d’artificio.