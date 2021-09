Capri, il Comune assume un tecnico per il paesaggio. Ce ne parla Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

A Capri cercasi incaricato di alta specializzazione per le attività dell’Ufficio del Paesaggio, comprese quasi tremila pratiche di condono.

Il comune isolano, infatti, ha indetto un bando per la procedura selettiva al termine della quale conferire un incarico “di alta specializzazione per le attività dell’Ufficio del Paesaggio, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento”. Secondo quanto previsto dal bando “all’incaricato competono tutte le funzioni, procedimenti e attività amministrative da svolgersi in seno all’Ufficio del Paesaggio, servizio autonomo, per lo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistico”.

Di fatto si tratta dell’Ufficio al quale competono “l’istruttoria delle istanze per il rilascio o il diniego dei provvedimenti di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica, l’intero iter procedurale per il rilascio o il diniego autorizzazioni paesaggistiche e di accertamento di compatibilità paesaggistica, presidenza della Commissione paesaggistica, competenze in materia valutazione ambientale strategica (Vas), vigilanza sui beni paesaggistici tutelati, irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di competenza”.

Secondo quanto precisato nel dispositivo comunale si tratta di un incarico che viene conferito “in ragione delle esigenze straordinarie e temporanee dovute alle eccezionali attività che l’Ufficio del Paesaggio è chiamato a svolgere nei prossimi mesi dovute al notevole incremento della mole di lavoro” ma anche per la “necessità di procedere all’attività avviata nel 2020 dal Settore Urbanistica di esame di oltre 2800 pratiche di condono edilizio (ex l. 47/84, l. 724/94 e l. 326/03), che richiedono l’esame – si legge nel bando al quale i candidati con requisiti potranno partecipare entro il prossimo 15 settembre – anche da parte dell’Ufficio del paesaggio e che vanno definite quanto prima”.