Capri: i Faraglioni si tingono di rosa per la prevenzione e la cura del tumore al seno

I FARAGLIONI E LA CAMPANELLA DI CHANTECLER IN ROSA SUL BELVEDERE DEI GIARDINI DI AUGUSTO A CAPRI PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEL TUMORE AL SENO

Un tintinnio di Fortuna caprese a supporto di Europa Donna

“Il futuro è più rosa se ti prendi cura di te” questo il messaggio lanciato da Chantelcer ed Europa Donna ieri sera dalla terrazza dei Giardini di Augusto illuminata da una soave luce rosa che irradiava i Faraglioni, icona di Capri

Una sentita partecipazione di pubblico, amici della Maison di alta gioielleria e sensibili al tema dell’evento, ovvero la cura e la prevenzione del tumore al seno.

Ad aprire la serata i saluti istituzionali del Sindaco Marino Lembo con il plauso all’iniziativa voluta da Europa Donna insieme al brand Chantecler, della famiglia Aprea, “ambasciatore” di Capri nel Mondo. “Da circa due anni siamo concentrati quasi esclusivamente sull’emergenza Covid, ma le patologie come quelle oncologiche hanno costante bisogno di screening, determinante per la lotta al tumore al seno.” Commenta il Sindaco, che prosegue: “In tal senso, ci auguriamo che quest’occasione diventi un appuntamento annuale per ricordare a tutte le donne l’importanza della cura di sè.”

Subito dopo è intervenuta Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia, autrice del libro ” Il Mio Professore. Come l’incontro con un grande uomo può salvarti e cambiarti la vita” edizioni Piemme, racconto del suo percorso con Umberto Veronesi, di cui è stata “paziente zero” presso lo IEO (Istituto Europeo di Oncologia). “Il tumore al seno colpisce oltre 54 mila donne l’anno. Capri può far partire un’incredibile attenzione mediatica sul tema, con la sua cura per la bellezza e l’ambiente, nel ricordare a tutte che l’unica arma che abbiamo per sconfiggere questo male è la prevenzione.”

Forti emozioni quando, sul far del tramonto, il tintinnio delle campanelle consegnate ad ogni ospite ha dato il via all’illuminazione in rosa dei Faraglioni. Il “monumento” naturalistico caprese per eccellenza, che sorge sulla romantica baia di marina piccola, inaugura con qualche settimana di anticipo quello che sarà il mese dedicato alla prevenzione , illuminando di rosa musei e palazzi storici.

Costanza Aprea, Vicepresidente di Chantecler, dichiara: “Io e i miei fratelli Gabriele e Maria Elena siamo orgogliosi di collaborare con Europa Donna Italia con il lancio de ” La Campanella Rosa” , veicolo di speranza, salute e bellezza di tutte le donne e di chi le ama.”

Infatti, a partire dal 1 ottobre “La Campanella Rosa” sarà disponibile nelle boutique Chantecler di Capri e Milano e presso tutti i concessionari del brand; parte dei proventi delle vendite sarà devoluta a sostegno della causa di Europa Donna Italia.