Capri, dal primo ottobre riapre l’Ufficio del Giudice di Pace

Il Presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo, ha firmato il decreto numero 271/2021 con il quale si dispone la riapertura dell’ufficio del giudice di pace di Capri il cui funzionamento era stato sospeso nell’autunno passato a seguito dell’improvviso decesso dell’unico dipendente in carica. Le attività, che erano ferme da un anno per assenza di personale amministrativo, verranno garantite, il lunedì, il martedì e il giovedì, grazie ad una convenzione fra il Tribunale e il Comune di Capri che prevede l’assegnazione temporanea di un dipendente comunale in grado di assicurare il funzionamento degli essenziali servizi giudiziari. Le udienze civili riprenderanno a Capri negli uffici di via Roma a partire dal prossimo 1 ottobre, mentre quelle penali ripartiranno a gennaio 2022. Grande soddisfazione espressa dal sindaco Marino Lembo per la riapertura tanto attesa.