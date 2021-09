Caos traffico da Castellammare di Stabia e Vico Equense in direzione Sorrento. Nella mattinata di oggi è esploso il traffico in direzione Sorrento e Penisola Sorrentina. Un traffico che non sta lasciando via di scampo agli automobilisti, bloccati in code interminabili da diverso tempo.

Per oggi pomeriggio si prevede ancora di peggio. Consigliamo a chi la conosce la deviazione per Alberi, per evitare lunghe file di ore. Già in questo momento in direzione Sorrento, verso la spiaggia, ci sono file lunghissime. E la situazione andrò sicuramente peggiorando nel corso di questo pomeriggio/sera del fine settimana.