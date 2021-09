Caos traffico a Castiglione di Ravello: bus bloccati. Ancora caos, ancora traffico al bivio di Castiglione di Ravello, in Costiera Amalfitana: da e per Atrani, Amalfi e Minori. È veramente diventato un incubo quello che si sta vivendo in questi giorni.

Non riusciamo a capire cosa stiano facendo non soltanto i sindaci della Costiera Amalfitana, ma anche la Provincia di Salerno, la Regione Campania e l’Anas, che stanno lasciando la Costa d’Amalfi in questa situazione.

Video di Valeria Civale