Campo sportivo a Positano finalmente iniziano i lavori, buona notizia per il San Vito. La perla della Costiera amalfitana vedrà finalmente i lavori per il Campo di Calcio “De Sica” a Montepertuso e così poter giocare in casa e non sempre partite in trasferta, quelle casalinghe si faranno sembra a Massa Lubrense. Una buona notizia per il paese e per il San Vito Positano