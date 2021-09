Campania: tragedia sul lavoro, 34enne schiacciato in una pressa

Tragedia sul lavoro in Campania. Un 34enne ha perso la vita schiacciato in una pressa che modella il ferro rovente.

Sarà aperta aperta un’indagine sulla morte di Francesco Martino, operaio 34enne residente a Mugnano, e deceduto dopo un incidente sul lavoro avvenuto a Pomigliano d’Arco.

Stando a quanto emerso dalla ricostruzione del “Il Mattino” l’uomo è morto dopo essere stato schiacciato da una balestra.

Immediati tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118, allertati dai colleghi della vittima, ma per il povero Francesco non c’era più nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso mentre sulla salma potrebbe essere ora disposta l’autopsia dall’autorità giudiziaria.