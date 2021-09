Calcio, Totti a Benevento ritrova l’amico Caserta

In mattinata Francesco Totti si è recato a Benevento dove ha ritrovato l’amico Fabio Caserta, attuale allenatore della squadra giallorossa campana. L’ex capitano della Roma, dopo aver abbandonato il calcio giocato, si è dedicato allo scouting con l’ex compagno Candela e, durante uno dei suoi tour alla ricerca dei giovani talenti in giro per l’Italia, ha deciso di fermarsi nella città delle Streghe dove il ct stava facendo svolgere la seduta di allenamento mattutina ai ragazzi, impegnati a preparare la prossima trasferta di sabato a Como.