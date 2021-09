Calcio, Leonardo Gargiulo è un nuovo tesserato del Vico Equense

Per quanto possa essere intrigante e avveniristico un progetto fatto di tantissimi giovani, l’esperienza, soprattutto in un ruolo delicato come la difesa è importante, anzi fondamentale. Il Vico Equense 1958 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Gargiulo. Leonardo Gargiulo non ha bisogno di presentazioni. Ha guidato il Vico in più occasioni, in Eccellenza, in serie D e anche tra i professionisti. Ha vestito le maglie delle migliori squadre campane e si appresta ora a dare un contributo fondamentale ad una squadra molto giovane. Mister Ferrara ha adesso a disposizione un autentico punto di riferimento. “È sempre un’ emozione ripartire. Lo è anche per me, nonostante non sia il primo campionato che disputo. Avevo molte richieste ma il Vico è stata la società che mi ha voluto di più.” Sono le prime parole di Gargiulo da calciatore del Vico. “Mercoledì ho visto la partita di coppa Italia. La squadra è molto giovane e tutta nuova, ma con tanti margini di miglioramento. Bisogna lavorare tanto in settimana con entusiasmo, abnegazione e sacrificio per cercare di trovare subito i meccanismi e l’equilibrio giusto che il mister ci chiede”.