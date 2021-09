C’è soddisfazione nel Napoli Femminile dopo il pareggio in casa del Verona, ottenuto anche in condizioni precarie viste le tante assenze. “È un punto preziosissimo – dice il tecnico azzurro Alessandro Pistolesi -, teniamo le rivali a distanza e diamo continuità al successo con la Fiorentina. Ho visto la squadra lottare su tutti i palloni, correre e restare sempre in partita. Non avevamo tante soluzioni in avanti e quindi non potevo davvero chiedere di più. Ora speriamo di recuperare qualche infortunata ma intanto sono felice per l’esordio di Penna, che ha appena compiuto sedici anni”. Sofia Colombo ha giganteggiato a centrocampo: “Sono felice della fiducia che sto avendo e spero ripagando. Abbiamo giocato come ci eravamo ripromesse di fare, con grinta e determinazione. Quattro punti in quattro partite considerando le avversarie che abbiamo affrontato rappresentano un ottimo bottino”. Le azzurre, che si trovano al 6° posto in classifica, si preparano ad affrontare il Milan domenica prossima alle 12:30 allo stadio Piccolo.