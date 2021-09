Finisce 9-7 la prima di campionato del Sorrento Futsal, impegnato quest’oggi in trasferta sull’isola verde. Un match entusiasmante che ha riservato diversi colpi di scena da ambo i fronti ma che, purtroppo, non è finita bene per i costieri. Qualche decisione arbitrale che mister Breglia non ha pienamente condiviso ma alle quali sottostà, come dichiarato nell’intervista post-gara: “E’ stata una partita un po’ pazza, come gestione da parte nostra e come risultato. A 3 minuti eravamo 8-7 con un uomo in più, potevamo pareggiarla dopo essere stati sotto 8-2 e questo dimostra che la squadra non molla. Peccato aver concesso troppo ne primo tempo. Degli arbitri non parlo mai anche se ci hanno fischiato 11 falli contro, di cui 2 rigori. Il loro metro di giudizio è questo e non possiamo cambiarlo”.

Marcatori Sorrento Futsal:

Piantadosi, Cacace 2, Garello, De Gregorio, Calabrese, De Vivo