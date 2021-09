Cacciatori di Arola salvano un turista tedesco sui Monti Lattari: non riusciva a tornare a Positano da quasi due giorni. Questa mattina di mercoledì 15 settembre 2021, dei cacciatori di Arola, la frazione di Vico Equense, hanno compiuto un vero e proprio salvataggio. Nonostante, infatti, non possano attualmente andare a cacciare, questi uomini salgono comunque sui Monti Lattari per mantenere i cani in allenamento.

Mentre erano sul luogo, hanno sentito qualcuno gridare aiuto e si sono immediatamente attivati per localizzarla. Purtroppo, infatti, sul monte non vi era linea, dunque non potevano chiamare i soccorsi o avvisare qualcuno.

Hanno quindi seguito la voce e trovato un turista tedesco, ma che parlava italiano, disidratato, che da quasi due giorni non riusciva a tornare a Positano, nell’hotel in cui alloggia.

Fortunatamente, il peggio è stato evitato e questi veri e propri eroi hanno tratto in salvo il malcapitato.