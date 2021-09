Bici elettriche e monopattini: a Capri guerra alle corse tra turisti. Ce ne parla Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Capri. Incidente stradale a Capri, alla guida un uomo dopo aver assunto alcolici. Intanto pugno duro per biciclette e monopattini nelle vie pedonali. Gli agenti di polizia del commissariato isolano sono intervenuti l’altra notte in via Provinciale Marina Grande per la segnalazione di un incidente stradale tra un autocarro e un motoveicolo. I poliziotti dopo aver raggiunto il posto, hanno prestato soccorso a tre uomini coinvolti nel sinistro stradale, riscontrando che uno dei protagonisti, il conducente del motociclo, avrebbe manifestato un evidente stato di agitazione. Si trattava di un napoletano, trentacinquenne, F.D.L., con a carico precedenti di polizia e già sottoposto al cosiddetto “daspo urbano”, ovvero al divieto di accedere negli esercizi pubblici o aperti al pubblico nell’isola di Capri. L’uomo veniva denunciato con l’accusa di essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti e sullo stato di ebbrezza, e, inoltre, nei suoi confronti veniva elevata una sanzione per velocità non commisurata e per mancanza della carta di circolazione. Al conducente del motociclo, inoltre, veniva ritirata la patente di guida e spiccata un’ulteriore ammenda per aver violato il “daspo urbano” dopo aver accertato che si sarebbe recato in alcuni bar del centro di Capri.

La polizia municipale di Capri – coordinata dal comandante Daniele De Marini – intanto, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, nelle ultime ore è intervenuta nelle zone alte del territorio caprese per sanzionare conducenti di carrelli elettrici ma anche di biciclette e monopattini. Per tutti la contestazione di circolazione contravvenendo alle norme stradali.

Nello specifico ad essere sanzionati sono stati due conducenti di altrettanti carrellini a trazione elettrica per violazione delle disposizioni del regolamento comunale. Inoltre quattro verbali sono stati elevati ad altrettante persone che, muniti di bicicletta o monopattino, circolavano nelle strade pedonali di Capri.

Una pratica, questa, vietata dalle ordinanze comunali che prevedono espressamente il divieto di percorrere l vie pedonali con qualsiasi mezzo di trasporto che non siano carrellini o mezzi di soccorso elettrici in determinati giorni e fasce orarie per specifiche attività. Sul territorio isolano biciclette e monopattini rispettando le relative norme del codice della strada sono utilizzabili esclusivamente sulle arterie carrozzabili.