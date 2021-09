Beyoncé i look più belli in vacanza in Italia sullo yacht, c’è anche Capri e Positano la perla della Costiera amalfitana , dove è stata a mare oltre a Nerano di Massa Lubrense dove si è fermata a pranzo allo Scoglio e poi a bordo ha portato anche lo chef dei Quattro Passi Tonino. Beyoncé non ha partecipato al Met Gala di settembre 2021. La cantante americana, solitamente protagonista indiscussa del red carpet dell’evento annuale del Costume Institute di New York, si trovava invece nel Mediterraneo, a bordo di un lussuosissimo yacht. Insieme al marito Jay-Z, Beyoncé sta infatti trascorrendo alcuni giorni a bordo del super yacht di Jeff Bezos, sfoggiando look da fare invidia al Met Gala. Durante la sua vacanza Italiana, durante la quale ha anche festeggiato il suo quarantesimo compleanno la super star di “Crazy in Love”, ha infatti pubblicato infatti diversi outfit: dai colori accesi agli accessori audaci, sono questi i look di Beynocé più belli in vacanza in Italia.

Look casual ma d’autore: Beyoncé, indossa una camicia bianca sbottonata di Valentino, bordata di piume sulle maniche, un paio di jeans a vita alta a zampa indaco scuro e sandali con plateau argento metallizzato di Aquazzura. Il tocco finale? L’accessorio. Una borsa clutch spiritosa di Judith Leiber, a forma di bicchiere da cocktail, ricoperta di cristalli.

Un completo Valentino, composto da una camicia bianca e una minigonna nera svasata è il protagonista di un altro look da giorno di Beyoncé in vacanza in Italia. La cantante l’ha abbinato a tacchi a spillo neri con un dettaglio con rosa alla caviglia e una borsa a tracolla con cinturino a catena dorata. Nel carousel postato su Instagram, Beyoncé ha anche pubblicato delle foto-dettaglio dell’etichetta personalizzata della gonna, con il nome cucito a mano, e gli accessori indossati, che comprendono: una collana a cerchi a strati di diverse dimensioni, orecchini geometrici oro e un paio di occhiali veri con il logo del brand.

La cantante di Formation, non si è fatta mancare in vacanza per la sera un look sensuale e affascinante. Beyoncé ha scelto un miniabito a portafoglio di David Koma color pesca, con catena di cristalli, abbinato alle mule Devon arancioni firmate The Attico e occhiali da sole personalizzati Philó.

Una distesa di mare blu e un’incantevole costa rocciosa: questo lo sfondo delle foto pubblicate da Beyoncé sullo yacht. Per questo look giorno, spiega Harper’s Bazaar US, la super star opta per una tutina in gabardine arancione e bianca firmata Rowen Rose, con spalline aggiunte e cintura abbinata. Mentre sorseggia un tè in compagnia di Jay-Z e la più giovane vincitrice del MTV VMA, la figlia Blue Ivy Carter, sfoggia occhiali da sole quadrati bianchi e un paio di orecchini oro.

L’ultimo look da sera, postato da Beyoncé e anche da Balmain, è un abito corto della collezione Resort 2021 del brand. Color verde chiaro con bottoni oro, giacca in tweed e sandali altissimi tono su tono, dalla suola rossa (simbolo iconico della casa di moda Louboutin), è abbinato a borsa oro e occhiali neri.

