Beyonce cena alla Conca del Sogno. Presente anche Lukaku

Serata all’insegna del gran relax e del buon cibo per Beyonce che, per completare i festeggiamenti del suo 40esimo compleanno, ha scelto di cenare presso l’incantevole Conca del Sogno. La cantante, che qualche giorno prima era giunta a Capri a bordo di un mega yacht in compagnia del marito, aveva dichiarato: “Voglio viaggiare non solo per lavoro”. Presente al party di ieri sera alla Conca del Sogno anche Romelu Lukaku che da quest’anno, dopo 8 anni, indossa di nuovo la maglia del Chelsea dopo aver militato nell’Inter per 2 stagioni.