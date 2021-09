Benvenuto Settembre. Continuano per tutto il mese i collegamenti e le escursioni via mare!

Alilauro Gruson Spa collega Sorrento a Capri e viceversa con molteplici partenze durante la giornata. Ma non solo, in poco più di quaranta minuti si raggiunge Positano due volte al giorno e in sessanta minuti Amalfi. Anche Procida e Ischia sono a portata di mano infatti grazie a collegamenti diretti si riesce a raggiungere le due isole in meno di un’ora. In aliscafo è possibile raggiungere anche Napoli con tre corse al giorno di andata e tre di ritorno evitando così lo spiacevole traffico che si crea quotidianamente da e per la penisola sorrentina.