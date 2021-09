Autobus turistico passato col semaforo rosso in direzione Positano. Sotto lo sguardo attonito delle decine di persone ferme in fila, che stavano rispettando lo stop imposto dal semaforo lungo la strada statale in direzione Positano, intorno alle 10.50 di questa mattina di sabato 18 settembre 2021, un autobus turistico ha superato fila ed è passato con il rosso.

Fortunatamente, in quel momento nessun veicolo si è trovato a passare lungo l’altra carreggiata, ma vogliamo ancora una volta ricordare l’importanza di rispettare le disposizioni imposte dal semaforo, per scongiurare qualsiasi tipo di incidente in un tratto di strada potenzialmente pericoloso.