Auto contro scooter sul raccordo autostradale

L’impatto è avvenuto nel pomeriggio del 15 settembre e ad avere la sorte peggiore è stato il veicolo a due ruote ma non ci sono stati feriti

Redazione – È accaduto un incidente sul raccordo autostradale tra un auto ed uno scooter.

L’impatto è avvenuto nel pomeriggio del 15 settembre e ad avere la sorte peggiore è toccata al veicolo a due ruote, ma non ci sono stati feriti, però non si sa qualche sia stata la dinamica dello scontro.

Sul posto si sono recati gli agenti della polizia stradale, per effettuare i rilievi del caso ed il un carro attrezzi che ha rimosso lo scooter. Nel frattempo il traffico veicolare è stato bloccato in entrambi i sensi, formando delle lunghe code, il tempo necessario per sgombrare la strada da entrambi i veicoli.

Dopodiché il raccordo è ritornato transitabile.

GiSpa