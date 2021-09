Auguri di una pronta guarigione a Principessa Arvalia

Assiste alle commissioni ed ai consigli municipali e non rinuncia nemmeno alla conferenza dei capigruppo.

Sembra ascoltare tutte le discussioni, a volte finisce per addormentarsi, ma nessuno si offende, perché lei è a tutti gli effetti un “dispenser” di affetto per tutti.

Per la sua delicata eleganza felina, la sua posa “regale” e la scelta di risiedere proprio nella sede municipale, è stata di diritto ribattezzata Principessa Arvalia, e nel 2015, la commissione politiche sociali, ha deliberato anche una sorta di adozione ufficiosa.

In questi giorni tra le fila del popolo social, sta girando la notizia che Principessa Arvalia non sta bene, non mangia da giorni, ed è stata ricoverata presso una clinica veterinaria.