Atrani: nuovo divieto di balneazione temporaneo dopo le abbondanti piogge, verificatesi nel pomeriggio di domenica 5 settembre 2021 dalle ore 17.00;

visto che tali precipitazioni hanno messo in crisi il delicato equilibrio del bacino idrografico del torrente Dragone che recapita le proprie acque sul litorale di Atrani e che hanno determinato lo sversamento in mare di reflui di acque fognarie, il Sindaco Luciano De Rosa Laderchi ha ritenuto opportuno vietare la balneazione per salvaguardare la salute sia dei cittadini, sia dei turisti.

ordinanza-n.-17-divieto-balneazione