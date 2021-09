Atrani, la città della costiera amalfitana è uno tra i cinque borghi campani più belli da visitare in autunno

Atrani. La cittadina della costiera amalfitana è stata inserita da Voloscontato.it tra i cinque borghi più belli e caratteristici della Campania da visitare durante il periodo autunnale.

Atrani è il comune più piccolo d’Italia per estensione territoriale ma non ha nulla da invidiare a località più grandi. Insieme al paese costiero figurano in classifica Sant’Agata dei Goti, Castellabate, Zungoli e Castelcivita.

Nell’articolo pubblicato da Voloscontato.it, relativamente ad Atrani si legge: “E’ il più piccolo comune italiano per superficie ed è uno dei gioielli indiscussi della celebre Costiera Amalfitana. Questo piccolissimo borgo marinaro ancora oggi si presenta ai visitatori con uno straordinario fascino senza tempo praticamente intatto ed è un dedalo di arcate, stradine e palazzi nobiliari dalla chiara impronta medievale. Perdersi nei vicoli di Atrani durante il periodo autunnale e vistare la suggestiva Chiesa di San Salvatore, fidatevi, è un vero privilegio”.