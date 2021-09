Associazione Atex, lettera aperta al sindaco di Capri: “Non dimentichi il settore extralberghiero”

Graziano d’Esposito, Presidente Atex Isola di Capri, invia una lettera aperta al Sindaco Marino Lembo: «Gentile Sindaco Lembo, abbiamo letto con grande soddisfazione le sue dichiarazioni su “Il Mattino” nelle quali lei giustamente evidenzia come sia stata determinante la programmazione turistica e sanitaria per garantire una stagione turistica superiore alle attese. Un risultato che si è raggiunto in primis per l’impegno quotidiano delle Amministrazioni Comunali che sono state costantemente in prima linea. Per questo La ringraziamo a nome di tutti gli operatori turistici che rappresentiamo.

Ci consenta di rivolgerle anche un appello. Lei ha anche dichiarato: “Il rispetto dei protocolli di sicurezza anche nelle strutture ricettive e turistiche, e cioè in hotel, stabilimenti balneari, ristoranti, in maniera precisa e puntuale ha garantito la sicurezza sanitaria”. Sicuramente per una distrazione ha dimenticato le strutture extralberghiere che come sa rappresentano un punto di riferimento per il Turismo dell’isola.

E occorre ricordare che è stato proprio il settore Extralberghiero di Atex Campania a proporre al Presidente De Luca la strategia delle Zone a Turismo Prevalente e di chiedere per primi un Piano di Vaccinazioni Prioritario per le Isole Turistiche Campane.

Siamo sicuri che Lei condividerà le nostre parole e tutta la filiera turistica dell’isola di Capri continuerà compatta a lavorare per il futuro della nostra isola».