Asl Napoli 3 Sud: sospesi 11 sanitari no vax. Undici sanitari no vax che lavorano nell’Asl Napoli 3 Sud sono stati sospesi dal servizio e mandati a casa senza stipendio. Questi sono i provvedimenti assunti dall’azienda sanitaria guidata da Gennaro Sosto contro chi lavora nelle strutture sanitarie che rifiuta di farsi somministrare il vaccino.

Nei 13 distretti e 57 comuni della Napoli 3 che vanno dal nolano alla zona vesuviana sono stati per ora mandati a casa due medici, due sociologi, quattro infermieri e tre amministratori.

Proprio nelle ultime ore si era espresso al riguardo anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Chi non si vaccina tra i sanitari dev’essere sospeso e allontanato dal servizio, senza perdere un minuto di tempo – ha detto il governatore -. Per il resto, pur esprimendo il massimo di rispetto per chi ha comunque posizioni di incertezza e preoccupazione, è arrivato il momento di farla finita e di diventare persone serie e mature. Tutte queste imbecillità devono finire”.