Asl Napoli 3 Sud: da lunedì il via alle terze dosi per gli immunodepressi e gli ultraottantenni. Da lunedì prossimo, 20 settembre 2021, l’Asl Napoli 3 Sud darà il via alla somministrazione delle terze dosi di vaccino destinate ad immunodepressi ed ultraottantenni.

I responsabili dell’azienda sanitaria chiariscono che nel caso si tratti di persone non deambulanti verranno vaccinati presso il domicilio o le residenze sanitarie assistite dove alloggiano. Se deambulanti, invece, potranno recarsi presso i punti vaccinali già operanti nel territorio aziendale senza prenotazione e ricevere la somministrazione del siero.

Si precisa, inoltre, che la vaccinazione può avvenire solo una volta trascorsi almeno 6 mesi da quando è stata iniettata la seconda dose. In totale nell’Asl Napoli 3 Sud sono circa 14mila i soggetti rientranti nelle due categorie.